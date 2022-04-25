شاهد.. حرس الحدود ينفذ إخلاء طبي لشخصين بجدة وينقذ قائد واسطة بجازان
نفذ حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، إخلاء طبي لبحارة من الجنسية الدنماركية في جدة، كما تمت متابعة الحالة حتى مغادرة المريض بعد تلقيه العلاج.
فيما تم إخلاء طبي لمريض من الجنسية الهندية في جدة، وتمت متابعة الحالة حتى مغادرة المريض بعد تلقيه العلاج.
وتمكن حرس الحدود بمنطقة جازان من إنقاذ واسطة صيد بحرية وقائدها من عرض البحر في قطاع الموسم.
#حرس_الحدود يقدم مساعدة الإخلاء الطبي لشخصين بجدة وينقذ قائد واسطة بحرية بجازان.#تم_الإنقاذ pic.twitter.com/bEXcktcyGZ
— حرس الحدود السعودي (@BG994) April 25, 2022
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