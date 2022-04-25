شاهد.. حرس الحدود ينفذ إخلاء طبي لشخصين بجدة وينقذ قائد واسطة بجازان

مكة المكرمة(صدى):

نفذ حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، إخلاء طبي لبحارة من الجنسية الدنماركية في جدة، كما تمت متابعة الحالة حتى مغادرة المريض بعد تلقيه العلاج.

فيما تم إخلاء طبي لمريض من الجنسية الهندية في جدة، وتمت متابعة الحالة حتى مغادرة المريض بعد تلقيه العلاج.

وتمكن حرس الحدود بمنطقة جازان من إنقاذ واسطة صيد بحرية وقائدها من عرض البحر في قطاع الموسم.