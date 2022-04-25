شاهد.. بدر بانون لرامز جلال: والدتي حذرتني منك أول ما وقعت مع الأهلي
حل بدر بانون مدافع الأهلي المصري ضيفا اليوم في برنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، على فضائية “MBC”.
وبدا في الفيديو، رامز جلال يكشف القناع من وجه وكشف المقلب لبدر بانون، قائلا:”مرحبا بك بدر بانون”، بينما علق بدر بانون، قائلا:” أول ما وقعت مع الأهلي والدتي قالتلي خلي بالك من رامز”.
يذكر أنه تم تصوير حلقات برنامج “رامز موفي ستار”، في مدينة الرياض، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.
رد فعل هادي من بدر بانون بعد رؤية رامز جلال#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal@GEA_SA@JCVD
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— MBC1 (@mbc1) April 25, 2022
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