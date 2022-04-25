بالفيديو.. أمير تبوك يروي موقف نادر للراحل عبدالرحمن أبا الخيل بعد عقد قران ابنته

تبوك(صدى):

تحدث ‏الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن موقف للراحل عبدالرحمن أبا الخيل بعد عقد قران إحدى بناته.

وقال الأمير فهد :” الراحل عبد الرحمن أبا الخيل كانت تضرب به الأمثال في كيفية تعامله مع الأمور الإجتماعية، حيث قام بفعل أمر لأول مرة يحدث، حيث جاء أحد لخطبة أحد بناته، وبعدها عاود بعدما سألها عن موافقتها، وحينما تم الحديث عن موعد الزواج وكافة الأمور الخاصة به، قال لا علميها كيف تضب أغراضها وتمشي”

وأضاف” قال للزوج خد زوجتك واتوكل على الله، لا زواج، لا مهر.. من يفعل ذلك، لا يفعل هذه الأمور إلا شخص غير عادي، وهذه مجرد لمحة بسيطة عن شخصيته رحمه الله