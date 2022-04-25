دراسة تكشف عن خطورة أكواب القهوة البلاستيكية 

أميرة خالد(صدى):

تشكل أكواب القهوة التي تستخدم لمرة واحدة كارثة بيئية، بسبب البطانة البلاستيكية الرقيقة التي تجعل إعادة تدويرها صعبة للغاية.

وكشفت نتائج دراسة جديدة، أمراً أخطر وهو أن أكواب المشروبات الساخنة تلقي تريليونات من جزيئات البلاستيك المجهرية في المشروب

وقام الباحثون بتحليل أكواب المشروبات الساخنة ذات الاستخدام الواحد والمغلفة بالبولي إيثيلين منخفض الكثافةوهو عبارة عن طبقة بلاستيكية مرنة ناعمة غالبًا ما تستخدم كبطانة مقاومة للماء.

واتضح أنه عندما تتعرض هذه الأكواب للماء عند 100 درجة مئوية، فإنها تطلق تريليونات من الجسيمات النانوية لكل لتر في الماء.