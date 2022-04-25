نجلاء القحطاني: هناك شكاوي يومية حول نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك (فيديو)
أوضحت القانونية نجلاء القحطاني أن التأمين يدفعه المستأجر وتستفيد منه البنوك وشركات التمويل وهذه الممارسات موجودة ولكن لا يمكن تعميمها.
وقالت القحطاني :” هذه الممارسات غير عادلة وتضر كثيرا من المستفيدين، ونطالب بوجود إجراءات نظامية تشدد على هذه الممارسات الغير عادلة”.
وأضافت ” لا يوجد منصة مختصة لتلقي الشكاوي المتعلقة بشركات التمويل، ولوجود عدد كبير جدا من المتضررين”، لافتة إلى أي شخص متضرر يحق له التوجه إلى مركز الشرطة والتبليغ بسرقة السيارة”.
#نشرة_الرابعة | القانونية نجلاء القحطاني: شكاوى واستفسارات شبه يومية نلمسها حول نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك@NajlaQahtani1 pic.twitter.com/0AXCRK1Ttv
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 25, 2022
#نشرة_الرابعة | القانونية نجلاء القحطاني: التأمين يدفعه المستأجر وتستفيد منه البنوك وشركات التمويل وهذه الممارسات موجودة لكننا لا نستطيع تعميمها@NajlaQahtani1 pic.twitter.com/bS6MnAgByy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 25, 2022
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