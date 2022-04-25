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  3. نجلاء القحطاني: هناك شكاوي يومية حول نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك (فيديو)

نجلاء القحطاني: هناك شكاوي يومية حول نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك (فيديو)

نجلاء القحطاني: هناك شكاوي يومية حول نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك (فيديو)
عادل الحربي(صدى):

أوضحت القانونية نجلاء القحطاني أن التأمين يدفعه المستأجر وتستفيد منه البنوك وشركات التمويل وهذه الممارسات موجودة ولكن لا يمكن تعميمها.

وقالت القحطاني :” هذه الممارسات غير عادلة وتضر كثيرا من المستفيدين، ونطالب بوجود إجراءات نظامية تشدد على هذه الممارسات الغير عادلة”.

وأضافت ” لا يوجد منصة مختصة لتلقي الشكاوي المتعلقة بشركات التمويل، ولوجود عدد كبير جدا من المتضررين”، لافتة إلى أي شخص متضرر يحق له التوجه إلى مركز الشرطة والتبليغ بسرقة السيارة”.


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