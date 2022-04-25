المؤتمر العالمي السابع للريادة والابتكار في دبي يكرم الحارثي

أبوظبي(صدى):

كرم المؤتمر العالمي للابتكار والريادة في دورته السابعة والمقامة في دبي، السيد عبدالرحمن بن فهد الحارثي عن دوره المتميز في ريادة الأعمال.

وأوضحت لجنة الترشيحات أن الترشيح يبنى على عدة معايير أهمها المساهمة في تنمية بيئة ريادة الأعمال في المنطقة وتحقيق إنجازات مبتكرة في تأسيس وقيادة كيانات مؤسسية مزدهرة في مختلف القطاعات، فيما عبر “الحارثي” عن امتنانه العميق وتقديره الوفير للقائمين على الجائزة وللقائمين على المؤتمر.

ويشغل السيد عبد الرحمن الحارثي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المال الخليجي وهي شركة سعودية رائدة في القطاع المالي تأسست عام 2008م، ومرخصة بكافة الرخص المالية الخمس من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

كما عمل السيد عبدالرحمن على تأسيس وإدارة العديد من الشركات الماليه مثل Alpha Ventures ME وهي شركة استثمارية تستثمر في الشركات الناشئة، وكذلك مجموعة مينا المالية، وهي شركة مالية مرخصة تمارس أعمال البنوك الاستثمارية.

ويمتلك “الحارثي” خبرة مصرفية ومعرفة واسعة في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الدولية تتجاوز 25 عاما عمل خلالها مع شركات مالية عالمية حيث عمل في مكاتب Citigroup في جنيف ولندن ونيويورك ودبي، وكذلك في البنك السعودي الفرنسي كمدير في إدارتي الاستثمار وتمويل الشركات.

يذكر أن الحارثي حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM بالمملكة العربية السعودية / الظهران، وهو عضو مؤسس في جمعية القيادات العربية الشابة وهي منظمة عربية تكرس عملها في تطوير دور القيادات الشابة في المنطقة