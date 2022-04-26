وليد الفراج : خصومة اتحاد القدم لن تعوض فشل الملاعب

طلال الغامدي(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي، وليد الفراج دخول بعض الأندية في خصومات مع وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم.

وقال “الفراج”:”لا أرى أي مصلحة لأي نادي أو جمهور ان يدخل في خصومة دائمة مع وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم وأغلب اللجان وأكبر المنافسين”.

وتابع :”صدقني مهما فعلتم ، المكاتب لن تعوض فشل الملاعب، الا إذا كنت متأكدًا إنك لن تحقق شيء في الملعب خلال السنوات المقبلة فقررت ان تشغلهم بالمكتب، عذر قدعنه”، وذلك بحسب ما ذكره في حسابه بموقع تويتر.

وأكد أن أصعب وأذكي جمهور في الدوري هو من لايقبل إلا الذهب وربما الفضة “مؤقتا”، أما أن يخرج من الموسم بلا بطولة فهذا أمر صعب على إدارات الأندية الكبيرة، مضيفا أن جمهور هذه الأندية لا يقبل بالأشياء الصغيرة.