دراسة: 50 % من الشركات التقنية بالرياض أنشئت في الأعوام الخمسة الماضية

نايف السالم(صدى):





كشفت دراسة حديثة أصدرتها شركة إنديفر أن 50% من الشركات التقنية أنشئت في الأعوام الخمسة الماضية، بينما نجحت 18% منها في بلوغ مرحلة النمو والتوسع مع تجاوزها حاجز الـ50 موظفاً.

وعرضت الدراسة التي جاءت بعنوان “خريطة الشركات التقنية في مدينة الرياض: التحليل الشبكي لمجتمع ريادة الأعمال”، الكثير من النتائج اللافتة للقطاع التقني في الرياض والسرعة الكبيرة التي يعيشها وسط التنوع الكبير والفرص الوظيفية الجديدة التي نجح في خلقها.

أوضحت الدراسة أن الشركات التي نجحت في بلوغ مرحلة النمو والتوسع أسهمت في خلق 90 % من إجمالي الوظائف في القطاع القني، مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي وسط مساهمة واضحة من شركات رأس المال الجريء والجهات الحكومية والجامعات وحتى الشركات العالمية الباحثة عن الاستفادة من هذا القطاع.

وركزت الدراسة على بحث عوامل نجاح الشركات التقنية ومتطلبات وصولها إلى مراحل النمو والتوسع، حيث وجدت أن تجاوز أعداد العاملين في الشركات حاجز الـ50 موظفاً يمثل نقطة تحول مهمة تسهم في تسريع وتيرة النمو، كما وجدت الدراسة أن الشركات التي يقوم على تأسيسها متخصصون يرتبطون بعلاقات جيدة بمؤسسين آخرين ينجحون في دفع الشركة نحو التقدم والنجاح.

وهدفت الدراسة إلى عرض الوضع الحالي للقطاع التقني مع التعريف بأبرز نقاط قوته والإشارة إلى جوانب ضعفه، بما يعزز من فرص اتخاذ القرار الصحيح لدى الباحثين عن دعم الشركات الناشئة. واعتمدت الدراسة على التحليل الشبكي بجانب تحليل التفاصيل المتعلقة بالمؤسسين والعاملين والمدربين والمستثمرين والملاك.

كما التقى القائمون على الدراسة بأكثر من 70 من رواد الأعمال السعوديين للتعرف بشكل مفصل على تجربهم وأبرز التحديات والمعوقات التي واجهت مسيرتهم، أسهم في زيادة دقة المعلومات التي تضمنت تفاصيل الاستثمار والاستقطاب والأسواق، فيما أكدت المديرة التنفيذية لإنديفر السعودية، لطيفة الوعلان ،على أهمية الدراسة، مضيفة أن نجاح عدد من الشركات ساهم في تحقيق النمو لهذا القطاع.



يذكر أن شركة انديفر السعودية أنشئت في العام 2012 كممثل محلي لإنديفر العالمية، وهي جهة غير ربحية تمثل المجتمع العالمي الأكبر لدعم أكثر رواد الأعمال.