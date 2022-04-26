فيديو.. سمية الناصر تكشف عن الطريقة الغريبة لصيامها هذا العام

الرياض(صدى):

كشفت الدكتورة سمية الناصر أخصائية التنمية الذاتية عن طريقة صومها لشهر رمضان هذا العام بطريقة مختلفة.

وقالت الناصر خلال برنامج الليوان، إنها صامت في كوخ بريف في مكان ما في العالم، -لم تحدده-.

وأشارت أن هذا ليس له علاقة بأفكارها في تطوير الذات، موضحة د أنها تحب الطبيعة وقررت تخوض التجربة ليس أكثر.