رئيس الاتحاد عن قضية حمدالله: إذا كان فيه حق للنصر بيأخذونه

طلال الغامدي(صدى):

صرح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، بأنه يثق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص الأزمة الأخيرة بين ناديه والنصر بخصوص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال الحائلي: قضية حمدالله منظورة ونثق في الاتحاد السعودي والمؤسسة الرياضية وصعب نتحدث فيها، إذا كان فيه حق للنصر بيأخذونه، وإذا فيه حق لنادي الاتحاد صدقني راح نأخذه.

وكانت إدارة نادي النصر طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة البت في قضية النادي المرفوعة ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية -بحسب بيان النصر-.