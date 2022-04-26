جوني ديب: أنا ضحية للعنف الأسري

واشنطن(صدى):

صرح النجم العالمي جوني ديب خلال شهادته في دعوى التشهير الأمريكية المرفوعة منه ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بالقول إنه كان ضحية للعنف الأسري.

وجاء ذلك خلال تواجد جوني ديب في المحكمة بمقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا، بعدما سُئل عن ثورات غضبه ومزاعم بأنه اعتدى جسديا على شريكته السابقة.

ويقاضي ديب، زوجته السابقة بتهمة التشهير بسبب مقال كتبته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست، والذي يقول محاموه إنه يوحي زورا بأنه اعتدى عليها جسديا وجنسيا.

ونفى ديب جميع المزاعم وقال إنه «يشعر بالخجل» من الأدلة التي عرضت على المحكمة، والتي تضمنت مقطع فيديو له وهو يحطم أشياء في مطبخ.

وكان ديب قد أفاد في وقت سابق بأن هيرد أفقدته كل شيء، متهما إياها بأنها كانت تضربه، قائلا: رمتني بجهاز تلفزيون ذي التحكم عن بعد وأصابتني في رأسي، كما أنها ألقت كأسا من النبيذ في وجهي.