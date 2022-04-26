سمية الناصر لمنتقدي أفكارها: لن أخرجك من الدين إذا أنت متدين

عادل الحربي(صدى):

علقت أخصائية التنمية الذاتية سمية الناصر على الاتهامات الشرعية والانتقادات الموجهة إليها التي تدور حول الأفكار التي تطرحها.

وأكدت الناصر خلال برنامج الليوان، على أنها تسمع لهم وتسمع وجهة نظرهم ولأنها حريصة على دينها وعلى القرآن الذي في صدرها فإنها تقرأ للذين ينتقدونها في الجانب الديني والشرعي.

وقالت الناصر: أرى أن كثير من الأشياء المطروحة قيلت عني ولم يأخذها الأشخاص مباشرةً مني ولم يضعوا أسئلتهم الصادقة.

وبخصوص حديثها عن الكارما وهي مصطلح ديني في الديانات الشرقية مثل الهندوسية والبوذية قالت: تقدر تشيل المصطلح وتأخذ الفكرة.

وتابعت: أنا لست وصية على دين أحد ومو مطلوب مني أخذك من يدك أوديك للدين ولن أخرجك من الدين إذا أنت متدين.

وفي سياق آخر ردت أخصائية التنمية الذاتية على حقيقة وصف الأطباء والأخصائيين النفسيين بالمتخلفين ولم يستطيعوا تطوير أدواتهم، قائلة: العلوم بطيئة، أنا عندي تجارب في الطب في رجلي وبدأت أشعر أن العلم يحتاج إلى وقت خصوصاً لما تكون أشياء بسيطة إنه يجرب.

وأشارت إلى أنها لا تذكر أنها صرحت بأنهم متخلفين من قبل لافتةً إلى أن ذلك ليس وصفاً جيداً ولكن بإمكانها القول أن التطور بطئ.