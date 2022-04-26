الأهلي ممنوع من التسجيل بسبب تافاريس

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن عدم تسديد إدارة النادي الأهلي مستحقات البرتغالي بيدرو كورديرو، وكيل دجانيني تافاريس، لاعب الفريق السابق، حتى الآن، فيما انتهت مهلة الثلاثين يومًا دون تنفيذ القرار.

وأوضحت المصادر، أن النادي أصبح ممنوعًا من تسجيل اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وذلك حتى يتم سداد المبلغ والذي يبلغ قرابة المليون دولار، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل على سداد المبلغ خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب الرياضية.

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أن القضية قد تصل إلى المنع من تسجيل لاعبين جدد، وسيرفع في حال سداد المبلغ.