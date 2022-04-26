تقبيل ماكرون ليد فتاة مصرية يشعل مواقع التواصل

باريس(صدى):

تصدر اسم المصرية فرح الديباني محركات البحث، والتي احتفى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقبل يدها.

وفرح الديباني هي مطربة أوبرا غنت النشيد الوطني الفرنسي على المسرح، برفقة الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، وذلك بعد فوزه بالانتخابات.

وجذب أداء الديباني المتميز في غناء النشيد الوطني الفرنسي الأنتباه، لكن رد فعل ماكرون بعد انتهائها من الغناء زاد بريقا على تلك اللحظة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اقترب منها ليصافحها ثم انحنى ليقبّل يدها.