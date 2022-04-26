نادية الجندي: أنجبت طفلًا واحدًا خوفًا على جمالي

القاهرة(صدى):

صرحت الفنانة المصرية نادية الجندي، بأن السبب وراء إنجابها مرة واحدة فقط من زيجاتها، هو حرصها على شكلها وجمالها أمام الكاميرا.

وقالت نادية الجندي خلال برنامج مراحل مع علي العلياني: أنا خسرت نفسي وضحيت كثير بحياتي الشخصية بسبب الفن، وخوفي على شكلي ولياقتي وجمالي جعلني أنجب طفلا واحدا، وأنا نادمة على ذلك.

وأشارت إلى أنها لو عاد بها الزمان لكانت أنجبت أكثر من طفل، لكنها حينها كانت قدر كرست حياتها للفن فقط.

وبسؤالها من الأجمل بين كل من مريم فخر الدين وشمس البارودي وزبيدة ثروت، أجابت بقولها نادية الجندي طبعا.

يذكر أن الزوج الأول لنادية الجندي هو الفنان عماد حمدي، وكان في عام 1962، وأعلنا طلاقهما في 1974، وكانت الزيجة الثانية والأخيرة لها من المنتج محمد مختار، الذي عمل قبل لقائه بها في السلك الدبلوماسي، ثم دخل مجال الإنتاج السينمائي.