الصرامي: اللاعب يأتي للهلال محترفًا ويغادر مشجعًا وفي النصر يغادر شاكيًا

طلال الغامدي(صدى):

انتقد الإعلامي والمتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، سياسات النادي التي تجعل معظم محترفيه يغادرون بشكاوى ضده.

وقارن الصرامي الأوضاع بين النصر والهلال قائلا: اللاعب المحترف يأتي للهلال محترفاً ثم يغادر مشجعاً، بينما في النصر يأتي محترفاً ويغادر شاكياً، وآخرهم عبد الرزاق حمدالله.

وتابع: النصر قاعد يشتري نجوم عشان يحقق بطولات ولا عشان يقتحم المحاكم، أنا كمشجع اريد بطولات لا أريد قضايا وشكاوي.

يذكر أن إدارة نادي النصر طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة البت في قضية النادي المرفوعة ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية -بحسب بيان النصر-.

🗣 سعود الصرامي : اللاعب المحترف يأتي للهلال محترفاً ثم يغادر مشجعاً .. بينما في النصر يأتي محترفاً ويغادر شاكياً .

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/oixQHS2SVA — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 25, 2022