أخصائية تنمية ذاتية: تطوير الذات يبدأ بالوقوف أمام المرآة وتعرية نفسك

عادل الحربي(صدى):

كشفت الدكتورة سمية الناصر، أخصائية التنمية الذاتية والوعي، عن مراحل تطوير الذات من أجل الوصول إلى النسخة الأفضل.

وقالت الناصر خلال برنامج الليوان: تقف أمام المرآة وتعري نفسك وتواجهها، وتقول أنا غشاش ونصاب وحسود وكذاب وخواف وفاشل وأشعر بالعار.

وتابعت: الخطوة الأولى تواجه وتعري نفسك وهذه أصعب لحظة من لحظات تطوير الذات وهي المواجهة وأغلب الناس يتوقفون قبل هذه الخطوة.

وأضافت: عملية التنظيف والتخلص من نسختك الضعيفة أو التعبانة وعلى الأقل التخلص على جوانب من الضعف الذي يوجد فيها، والبحث عن أكثر شيء مؤلم سواء يأس أو خوف أو حزن وغضب ثم نبدأ العمل على هذا الشيء وآخر خطوة بدء البناء في النسخة الجديدة بقيمك ومبادئك وأفكارك ومفاهيمك.