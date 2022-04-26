افتتاح أول متجر دعمًا لتطور ميتافيرس الشهر القادم

وكالات(صدى):

تعمل شركة ميتا بلاتفورمز، على افتتاح أول متجر فعلي لها حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية ميتافيرس.

وأوضحت الشركة أمس الاثنين أن من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور على مساحة 1550 قدما مربعة داخل شركة بورلينجيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية في 9 من مايو المقبل، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، بالإضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع راي-بان.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي-بان، للشراء في المتجر، كما يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم، فيما تكثف ميتا استثماراتها في ميتافيرس، وهي مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس ويعملون ويلعبون، من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي.