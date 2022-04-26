مخرج يعتبر حصوات كليته عملاً فنيًا ويعرضها للبيع

متابعة_أميرة خالد(صدى):

طرح المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ صورة حصوة استخرجت من كليته للبيع في مزاد بسعر 30 ألف دولار، معتبرا إياها عملا فنيا أفرزه جسده.

وقال كروننبرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إن طبيبي قال لي إن عليه الاحتفاظ بحصوات الكلى لتحليلها”، لكن المخرج البالغ من العمر 79 عاماً يرفض الأمر لأنه يجد أن هذه الحصى “أجمل من أن تفتت”.

وأضاف في بيان مصاحب لعرض البيع: “أعتقد أن كل حجر يقدم جمالية فريدة من نوعها للبنية واللون والمحتوى العضوي الذي يتعامل مع لغز الجوهر، حقيقتي، الذي هو جسدي، من الداخل والخارج”.