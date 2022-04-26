سلمى رشيد: عانيت من اكتئاب ما بعد الولادة بسبب وزني

أميرة خالد(صدى):

صرحت الفنانة المغربية سلمى رشيد بأنها كانت تُعاني من اكتئاب ما بعد الولادة؛ وذلك بعدما وضعت ابنها في أمريكا.

وذكرت “سلمى” أنها كانت لا تتقبل شكلها بعد الولادة خاصة بعد زيادة وزنها، مبينة أنها من اكتئاب حاد بعد الولادة حتى انها قررت اللجوء لعمليات التجميل وقتها.

كما أوضحت أنها لجأت إلى طبيب تجميل لكنه نصحها بعدم الخضوع لعملية شفط دهون لأنها لا تحتاج إليها لأن وزنها لم يكن كبيرًا.

وكشفت “سلمى” أنها قبل الخضوع للعملية الجراحية بفترة قليلة راجعت نفسها وقررت عدم المعاندة في الأمر، وإعطاء مهلة لنفسها لمدة شهر وبالفعل استطاعت انقاص وزنها بالطريقة الطبيعية وتجاوزت مرحلة الاكتئاب.