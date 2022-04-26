مشروبات رمضانية صحية على مائدة الإفطار لفقدان الوزن

أميرة خالد(صدى):

أوضح استشاريون في الصحة العامة أن العصير الطازج هو الخيار الأفضل على المائدة الرمضانية، لأنه يمد الجسم بجميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الأساسية .

وأكد الاستشاريون أن هذه العناصر الغذائية تعزز معدل الأيض، مما يساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية لكن يجب الحرص على نوع العصائر التي تستهلكها لأن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف، مما يجعلها تؤدي إلى نتائج عكسية، وكشفوا عن رصد 5 مشروبات لفقدان الوزن وهم:

1. عصير الجزر: منخفض في السعرات الحرارية ومحتوى عالٍ من الألياف.

2. عصير الخيار :محتواه المائي عالٍ وعدد السعرات الحرارية المنخفضة فيه يجعل تناوله مفيدًا لجميع الأطراف لفقدان الوزن.

3. عصير الخضروات: يعتبر عصيرًا مثاليًا لفقدان الوزن، لما يحتويه على الخضروات الورقية مثل السبانخ أو اللفت أو الكرنب هذه الخضروات غنية بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

4. عصير الرمان: غني بمضادات الأكسدة وفيتامين A وC وE، ومنخفض السعرات الحرارية.

5. عصير البنجر: غني بالألياف ويساعد على الشعور بالشبع كما أنه مليء بالمعادن والفيتامينات الأساسية.