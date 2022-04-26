الصحة تحدد مواصفات الغذاء المتوازن

الرياض(صدى):

ذكرت وزارة الصحة أن مواصفات الغذاء المتوازن تتطلب توافر 3 أشياء منها اشتمال الغذاء على جميع العناصر الغذائية، وأن يكون كافياً، ونظيفاً.

وأوضحت الوزارة، أن الغذاء المتوازن يجب أن يشتمل على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية، وكذلك الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء.

وأشارت إلى أن الغذاء يجب أن يكون كافياً بالكمية اللازمة لاحتياج الجسم وما يبذله من طاقة، وأن يكون نظيفًا؛ لتجنب حدوث التسمم عن طريق الطعام الملوث.