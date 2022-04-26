شركة البحر الأحمر توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول/ شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي عمليات الضيافة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير نمذجة معلومات البناء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2022م من خلال رابط الموقع.