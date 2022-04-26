شركة البحر الأحمر توفر وظائف شاغرة للجنسين
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل وفقًا للمسميات والشروط التالية:
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول/ شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي عمليات الضيافة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مساعد مدير نمذجة معلومات البناء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2022م من خلال رابط الموقع.
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