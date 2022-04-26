مساند تطلق تحذيرات من مكاتب الاستقدام غير المسجلة والأطراف الاحتيالية

الرياض(صدى):

أطلقت منصة مساند، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحذيرات من التعامل مع أي مكتب يمارس نشاط استقدام العاملات المنزلية دون توثيق الإجراءات عبر المنصة لحفظ حقوق أطراف التعاقد في حال عدم وصول الخادمة في مدة معينة والامتثال للاشتراطات.

ويأتي ذلك لقطع الطريق أمام المكاتب المتخاذلة، والقضاء على السوق السوداء للخادمات التي ينشط أربابها في هذه المواسم ما بين الإجازات والأعياد، ويقع ضحايا لها مواطنون يركضون وراء حلم الاستقدام.

وأوضحت المنصة، أن تلك المساعي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم عملية الاستقدام وحوكمة الإجراءات لضبط سوق الاستقدام، ومتابعة السير الذاتية للعمالة، وإدارة العملية التعاقدية بين مكاتب الاستقدام المحلية والخارجية.