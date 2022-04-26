وظائف شاغرة لدى شركة بوبا للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التسعير المؤسسي (الرياض)، مدير أول/ التخطيط المالي وإدارة الأداء (جدة)، مسؤول تحليل الأسعار (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2022م؛ ومستمر حتى تاريخ 18 مايو 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة بوبا للتأمين .