بالفيديو.. أشهر الألعاب الشعبية بالإحساء في رمضان
يعيد أهالي الأحساء شرق المملكة طوال شهر رمضان ممارسة الألعاب الشعبية القديمة حيث يجتمع فيها الصغار والكبار داخل المنازل وفي الأحياء والمزارع لتتحول أجواء المساء إلى منافسات وتحدي تستمر حتى وقت متأخر.
ولعل أشهر هذه الألعاب الفرفيرة للكبار في حين يمارس الصغار ألعاب الغميضة برفقة أطفال جيرانهم في الأحياء المختلفة.
ومن جانبه، قال “مواطن” إن الألعاب الشعبية في الأحساء موروث قديم خاصة في شهر رمضان المبارك فيمارسون الألعاب في الأحياء والبيوت والمزارع حتى وقت السحور، فهذا موروث قديم نحافظ عليه حتى الآن.
منها الفرفيرة للكبار والفميضة للصغار.. تعرف على الألعاب الشعبية بالإحساء في رمضان والجهود السعودية لرعايتها وتطويرها#العربية pic.twitter.com/A4bCa0PpEN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 26, 2022
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