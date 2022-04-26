بالفيديو.. أشهر الألعاب الشعبية بالإحساء في رمضان

الأحساء(صدى):

يعيد أهالي الأحساء شرق المملكة طوال شهر رمضان ممارسة الألعاب الشعبية القديمة حيث يجتمع فيها الصغار والكبار داخل المنازل وفي الأحياء والمزارع لتتحول أجواء المساء إلى منافسات وتحدي تستمر حتى وقت متأخر.

ولعل أشهر هذه الألعاب الفرفيرة للكبار في حين يمارس الصغار ألعاب الغميضة برفقة أطفال جيرانهم في الأحياء المختلفة.

ومن جانبه، قال “مواطن” إن الألعاب الشعبية في الأحساء موروث قديم خاصة في شهر رمضان المبارك فيمارسون الألعاب في الأحياء والبيوت والمزارع حتى وقت السحور، فهذا موروث قديم نحافظ عليه حتى الآن.