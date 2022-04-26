بالصور.. مواصفات كيا سبورتاج موديل 2022

أميرة خالد(صدى):

تنطلق النسخة كيا سبورتاج موديل 2022 داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات بإطلالة خارجية تحمل الكثير من اللمسات المميزة وحزمة من تقنيات الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم.

وتتمتع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.480 متر وبعرض يبلغ 1.850 متر و 1.640 متر للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، مدعومة بجنوط رياضية انيقة المظهر.

كما تتسم بوجود مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبية السقف والذي دعم بفتحة بانوراما وسبويبلر خلفي مدبب.

وتعمل السيارة أيضًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران 192 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 إلى 181 كيلومتر/ساعة، مع إمكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.1 ثانية.