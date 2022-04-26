الغذاء والدواء توافق على استخدام لقاح موديرنا للأطفال من 6 إلى 11 عامًا

الرياض(صدى):

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الموافقة على استخدام لقاح موديرنا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 11 عامًا؛ حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة أعداد السكان الذين يمكن تطعيمهم؛ بما يسهم في رفع مستويات الحماية ضد جائحة كوفيد-19.

وتسعى المملكة إلى إعادة دمج الفئات الأصغر سنًّا من مواطنيها في الحياة العامة، مع ضمان أقصى درجات سلامتهم وأمنهم، فيما سيؤدي الانخفاض المتوقع في معدلات الإصابة بين الفئة المستهدفة باللقاح الجديد إلى بيئات مدرسية أكثر أمانًا؛ بما يقلل انتقال العدوى داخل الأسر.

وفي يوليو الماضي، وافقت الجهات المختصة للمرة الأولى على استخدام لقاح موديرنا للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.