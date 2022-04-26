طيران الإمارات يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران الإمارات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بالرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بمسمى وظيفي “ممثل خدمات المطار”.

وأوضحت الشركة، أن الشروط المطلوبة: حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق، أكمل الدورات المهنية التدريبية ذات الصلة في خدمة العملاء والعمليات الأرضية، خبرة سنتين في مجال العمل، اتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء 26/4/2022، ويستمر حتى تاريخ 10/5/2022، عبر موقع شركة طيران الإمارات .