3 طرق منزلية سريعة لعلاج التهاب اللثة
تساعد بعض العلاجات المنزلية السريعة على التخلص من التهاب اللثة بالإضافة إلى أنها؛ تقلل من نمو البكتيريا وتورمها بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، لذلك إليكِ أبرز تلك العلاجات :
1: زيت جوز الهند : يمكن الغرغرة بماء زيت جوز الهند في فمك لمدة 5-10 دقائق وبصق الزيت وشطف فمك بالماء الفاتر.
حيث أنه يمتص جميع بقايا الطعام والشوائب الأخرى من تجويف الفم، كما أنه يقلل من نمو البكتيريا وتورمها بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات .
2: زيت شجرة الشاي: ضع قطرة أو قطرتين من الزيت العطري على معجون أسنانك وفرشاة أسنانك كالمعتاد.
3: الشاي الأخضر: تنقع أوراق الشاي الأخضر في ماء ساخن لمدة 3-5 دقائق ويصفى ويضاف العسل، وتتناول كوبين كل يوم .
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