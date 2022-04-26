3 طرق منزلية سريعة لعلاج التهاب اللثة

أميرة خالد(صدى):

تساعد بعض العلاجات المنزلية السريعة على التخلص من التهاب اللثة بالإضافة إلى أنها؛ تقلل من نمو البكتيريا وتورمها بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، لذلك إليكِ أبرز تلك العلاجات :

1: زيت جوز الهند : يمكن الغرغرة بماء زيت جوز الهند في فمك لمدة 5-10 دقائق وبصق الزيت وشطف فمك بالماء الفاتر.

حيث أنه يمتص جميع بقايا الطعام والشوائب الأخرى من تجويف الفم، كما أنه يقلل من نمو البكتيريا وتورمها بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات .

2: زيت شجرة الشاي: ضع قطرة أو قطرتين من الزيت العطري على معجون أسنانك وفرشاة أسنانك كالمعتاد.

3: الشاي الأخضر: تنقع أوراق الشاي الأخضر في ماء ساخن لمدة 3-5 دقائق ويصفى ويضاف العسل، وتتناول كوبين كل يوم .