هاتف محمول يتسبب بسقوط صاحبته في المرحاض

واشنطن(صدى):

اضطر رجال الإطفاء بمدينة بريننون في ولاية واشنطن لانقاذ امرأة سقطت في مرحاض خشبي بحديقة وطنية، خلال محاولتها استرداد هاتفها الخلوي الذي سقط في المرحاض.

وأفاد رئيس الإطفاء تيم مانلي، بأن المرأة التي كانت على قمة جبل ووكر في الغابة الأولمبية الوطنية، كانت في الحمام وسقط هاتفها في المرحاض عندنا كلنت تستخدمه .

وقال :”أن المرأة قامت بتفكيك مقعد المرحاض واستخدمت مقاود الكلاب لاسترداد هاتفها، قبل أن تستخدم المقاود لربط نفسها والتمدد لاستخراج الهاتف، لتسقط برأسها في المرحاض”.

وأضاف :” أنه بعد 20 دقيقة داخل القبو، تمكنت المرأة من العثور على هاتفها واستخدامه للاتصال برقم الطوارئ”.

وعلى الفور وصلت فرق من “إدارة برينون للإطفاء” و”كويلسين للإنقاذ من الحرائق” إلى مكان الحادث، وسُحبت المرأة إلى بر الأمان.