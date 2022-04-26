شركة تكافل الراجحي توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تكافل الراجحي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بعده تخصصات، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي :

1- مدير حسابات – الأعمال الحكومية:

– درجة الدبلوم في إدارة الأعمال أو التأمين أو المالية أو أي مجال آخر ذي صلة أو درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التأمين أو المالية أو أي مجال آخر ذي صلة أو ماجستير في إدارة الأعمال.

– سنوات في إدارة المبيعات. (3-5)

– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

– خبرة في مجال التأمين.(7 سنوات)

2- أخصائي أول – التفويض المسبق:

– بكالوريوس في الطب أو دكتور في الطب أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– سنوات خبرة (0-1).

– يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

– خبرة في قطاع التأمين (2-4)

وأوضحت الشركة أنه يمكن معرفة المزيد عن تفاصيل الوظائف والتقديم عليها عبر رابط الموقع.