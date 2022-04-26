فوائد الأفوكادو للمرأة الحامل والجنين

أميرة خالد(صدى):

يعد الأفوكادو من الأغذية المفيدة للمرأة الحامل؛ إذ تمنحها كل ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتفيدها خلال فترة الحمل، حيث أنها تقي الجنين من التشوهات الخلقية، وذلك لاحتوائه على حمض الفوليك.

1: يساعد على تثبيت الحمل حيث أنه يحتوي على كمية مهمة من فيتامين E، الذي يقوم بدوره في تقوية بطانة الرحم لزرع الجنين.

2: يحتوي الأفوكادو على كميات وفيرة من الحديد اللازمة في أثناء الحمل، كما أنه يحتوي على فيتامينات “ب1″ و”ب2″و”ب5″ و”ب6″و”ج”و”د” وكلها ضرورية لنظام غذائي للأمهات ومهمة للجنين.

3: ويساعد أيضًا على التخلص من أعراض متلازمة تكيس المبيض، باعتبار أن هذه الفاكهة تُحسن من صحة البويضة وتقويها، وذلك بتناوله بشكل منتظم .

4: وتحتوي الأفوكادو على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن التي تحمي البشرة من علامات التقدّم في السن، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات تقوم بتقوية بصيلات الشعر وحمايتها من التساقط والتقصف.