حجب حساب المتطرف خيرت فيلدرز عبر تويتر لإساءته للإسلام

وكالات(صدى):

قرر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حجب حساب السياسي الهولندي المنتمي لتيار اليمين المتطرف، خيرت فيلدرز، بعد تغريدة هاجم فيها الإسلام.

وفي وقت سابق، رد فيلدرز في تغريدته على تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ينتقد فيها وقائع الإسلاموفوبيا في أوروبا.

وذكر السياسي الهولندي المعروف بانتقاده للإسلام والمهاجرين، في تصريح لشبكة “إن أو إس” الإعلامية الهولندية، إن “تويتر” حجب حسابه بدعوى انتقاده قواعد المنصة ضد السلوكيات البغيضة.