حجب حساب المتطرف خيرت فيلدرز عبر تويتر لإساءته للإسلام
قرر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حجب حساب السياسي الهولندي المنتمي لتيار اليمين المتطرف، خيرت فيلدرز، بعد تغريدة هاجم فيها الإسلام.
وفي وقت سابق، رد فيلدرز في تغريدته على تغريدة لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ينتقد فيها وقائع الإسلاموفوبيا في أوروبا.
وذكر السياسي الهولندي المعروف بانتقاده للإسلام والمهاجرين، في تصريح لشبكة “إن أو إس” الإعلامية الهولندية، إن “تويتر” حجب حسابه بدعوى انتقاده قواعد المنصة ضد السلوكيات البغيضة.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19743 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا موب خيرت
سموت شرت
سخافة بعض الدول وتسطيحها لعقول الناس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة
العراق وباكستان والهند أحتمال يتعرضون لعقوبات دولية بسبب كذبهم على العالم وإنتحالهم صفات دول ليست دولهم