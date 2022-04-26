رويترز: اقتصاد المملكة سيتصاعد إلى 6.3% في 2022

الرياض(صدى):

أكد استطلاع آجرته وكالة” رويترز “لآراء خبراء اقتصاديين أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات.

وأوضح أن معدل النمو في المملكة سيرتفع حوالي 80% من المشاركين في الاستطلاع، أو 17 من أصل 22 مشاركاً.

وتوقع الاستطلاع نمواً عند 6.3% في عام 2022 ارتفاعاً من 5.7% كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل.

وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات.

وفي السياق من المتوقع أن الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من 12 إلى 22 أبريل، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.