بالفيديو.. موسى ماريغا: غير راضٍ عن أدائي بشكل كامل الفترة الماضية

ماجد محمد(صدى):

أوضح لاعب كرة القدم المالي موسى ماريغا، مهاجم فريق نادي الهلال الرياضي، أنه غير راضٍ عن أداءه بشكل كامل الفترة الماضية، قائلاً :”غابت عني الدقة في انهاء بعض الفرص”.

وأضاف موسى ماريغا في خلال مؤتمر صحفي: ” أنه سيعمل جاهداً على العودة لمستواه”، مُشيرًا إلى أن هذا سهل في ظل تواجده مع فريق كبير مثل ⁧‫الهلال‬⁩ يساعده على ذلك .

وقال ماريغا:” قصرنا مع جماهير ⁧‫الهلال‬⁩ المباراة الماضية” ، مؤكدًا أن أقل ما يمكن فعله هو اهداءهم الانتصار غداً وتعزيز الصدارة.

وتابع:” عودتنا للتعادل في المباراة الماضية أمر إيجابي يدل على قتالية الفريق حتى آخر دقيقة، وهذا ما سنستثمره إيجابيًا وليس بالشكل السلبي”.