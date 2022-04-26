بالفيديو.. موسى ماريغا: غير راضٍ عن أدائي بشكل كامل الفترة الماضية
أوضح لاعب كرة القدم المالي موسى ماريغا، مهاجم فريق نادي الهلال الرياضي، أنه غير راضٍ عن أداءه بشكل كامل الفترة الماضية، قائلاً :”غابت عني الدقة في انهاء بعض الفرص”.
وأضاف موسى ماريغا في خلال مؤتمر صحفي: ” أنه سيعمل جاهداً على العودة لمستواه”، مُشيرًا إلى أن هذا سهل في ظل تواجده مع فريق كبير مثل الهلال يساعده على ذلك .
وقال ماريغا:” قصرنا مع جماهير الهلال المباراة الماضية” ، مؤكدًا أن أقل ما يمكن فعله هو اهداءهم الانتصار غداً وتعزيز الصدارة.
وتابع:” عودتنا للتعادل في المباراة الماضية أمر إيجابي يدل على قتالية الفريق حتى آخر دقيقة، وهذا ما سنستثمره إيجابيًا وليس بالشكل السلبي”.
🎙 موسى ماريغا عن تراجع أداءه في المباريات الأخيرة:
غير راض عن أدائي بشكل كامل الفترة الماضية، غابت عني الدقة في انهاء بعض الفرص،
سأعمل جاهداً على العودة لمستواي وهذا سهل في ظل تواجدي مع فريق كبير مثل #الهلال يساعدك على ذلك .https://t.co/QxruYBJ761 pic.twitter.com/7JaEvL1dsK
— حمد الصويلحي (@H_swilhy) April 26, 2022
اترك تعليقاً