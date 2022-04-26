أطباء ينقذون حياة شخص أصيب بطلق ناري في حائل 

حائل(صدى):

أصيب شخص بطلق ناري بحائل أدى إلى تمزّق في الأمعاء الدقيقة والقولون.

وتفصيلا، استقبل مستشفى الملك سلمان التخصصي الحالة بقسم الطوارئ، الشخص كانت حرجة وغير مستقرة، حيث أجرى لها العملية الجراحية حتى استقرت.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم استقبال الحالة بقسم الطوارئ، وكان يعاني من نزيف داخلي في البطن وتمزقات في الأمعاء الدقيقة والقولون.

وعلى الفور، أجريت عملية جراحية داخل البطن استغرقت 6 ساعات تم فيها إيقاف النزيف واستئصال الجزء المتضرر وإعادة توصيل الأمعاء.