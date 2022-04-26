محترف الاتحاد يتعرض لإصابة في القدم 

ماجد محمد(صدى):

أصيب محترف فريق الاتحاد، اللاعب البرازيلي برونو هنريكي، خلال تدريب الفريق، استعدادًا لمواجهة الحزم وديا، والتي انتهت برباعية للاتحاد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن برونو هنريكي تعرض إلى إصابة بسيطة في القدم خلال تدريب الفريق، على أن يعود للمشاركة في تدريبات الفريق المقبلة تحضيرًا لمواجهة الفتح، 6 مايو، ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعطى المدير الفني للفريق، المدرب الروماني كوزمين كونترا، راحةً للاعبين، بعد فوزهم على الحزم تجريبيًّا برباعية، على أن يعودوا إلى تدريباتهم اليوم الثلاثاء.