مغنية تركية تتزوج شابًا يصغرها بـ 25 عامًا

وكالات(صدى):

كشفت المغنية التركية الشهيرة سيدا سايان عن نبأ زواجها من حبيبها المغني التركي شاغلار أوكتن عبر حسابها على إنستغرام، حيث يعتبر الزيجة الثامنة لها.

وتم عقد مراسم الزفاف بشكل مفاجئ مساء يوم أمس الاثنين في مدينة إسطنبول التركية، رغم أنه كان من المقرر إقامة الحفل في مدينة براغ، عاصمة جمهورية التشيك، لكن بسبب مشاكل في التأشيرة، قررا إقامته في مدينة إسطنبول.

ونشرت سايان، البالغة من العمر 60 عامًا، صورًا من حفل زفافها على شاغلار أوكتن، الذي يصغرها بـ25 عامًا، وبينت الصور ارتدائها لفستان زفاف أبيض بسيطاً من قماش الدانتيل.

واستقبلت الفنانة التهاني من عائلة زوجها المتواجدة في مدينة ميرسين عبر فيديو أرسله والد شاغلار أوكتن، قال فيه: ”لا يمكنني حضور حفل زفافك، لكن قلوبنا معك. نتمنى لك حياة سعيدة. أهلا بك في عائلتنا.“

ويُذكر أن نجل المغنية أوغولكان إنجين، لم يحضر حفل زفاف والدته الذي اقتصر على الأصدقاء المقربين، رغم رغبتها الشديدة بذلك.