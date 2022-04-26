طارق العلي يشعل الجدل بحديثه عن تجنيس هدى حسين 

خالد الظفيري(صدى):

تعرض الفنان طارق العلي، لانتقادات لاذعة عقب مناشدته السلطات المعنية منح الفنانة العراقية المقيمة في الكويت هدى حسين الجنسية الكويتية.

وأثنى الفنان طارق العلي، على الفنانة هدى حسين، معبرا عن رغبته بأن يتم منحها الجنسية لمواقفها خلال فترة الغزو العراقي للكويت قبل 3 عقود.

وأوضح طارق العلي:”هناك الكثير من الشخصيات التي تستحق التجنيس، إلا أنه كفنان يتحدث عن زملائه الفنانين ومنهم هدى حسين والأردنية باسمة حمادة”.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ذكرت في تصريحات سابقة أن الفنانة هدى حسين تستحق أن تُمنح الجنسية الكويتية تحت بند الخدمات الجليلة، نظراً لموقفها من الغزو العراقي وإبداء حزنها من ذلك وارتدائها للثوب الأسود.