هل زكاة الفطر تلزم الرجل بإخراجها عن العمالة المنزلية؟.. السليمان يجيب

الرياض(صدى):

رد الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل يتعلق بإلزام الرجل بإخراج زكاة الفطر عن أهل بيته والعمالة المنزلية.

وقال “السليمان” في إجابته إن الزكاة فرض وواجبة على المسلم الصغير والكبير وهى طهرة الصائم من اللغو والرفث وأيضًا طعمة للمساكين ولذلك الزكاة تخرج عن الكبير والصغير والذكر والأنثى فكل من يعول يجب أن يخرج الزكاة عنهم.

وأضاف: “أما ما يتعلق بالخدم فإن في الأصل أن يخرج الخادم الزكاة عن نفسه لكن إذا أراد أن يخرج عنهم فلا حرج في ذلك ولكن عليه أن يستأذن منهم أولا في إخراج زكاة الفطر فإذا اذنوا له فيخرج عنهم”، وذلك بحسب برنامج “فتاوى”.