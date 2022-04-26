شاهد.. أوكرانية تنفق 1600 جنيه إسترليني لإبراز وجنتيها

كييف(صدى):

أجرت الأوكرانية أناستاسيا بوكريشوك البالغة من العمر 32 عامًا، عدة عمليات تجميلية على مر السنين، ومنها حشو البوتوكس، وإعادة تشكيل الذقن والفك وشفط الدهون.

وقامت الفتاة الأوكرانية بإنفاق أكثر من 1600 جنيه إسترليني لإبراز وجنتيها، حيث قالت أناستاسيا: “أنا أحب هذا المنظر، كنت فأرًا رماديًا من قبل”.

ولفتت: “كان أنفي كبيرًا جدًا”، لافتة:”الآن لدي شفاه ووجنتان ويبدو الأمر على ما يرام”.