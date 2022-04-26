شاهد.. لقطات مختلفة من بردية خميس مشيط

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطات جميلة من بردية خميس مشيط، حيث هطلت أمطاراً غزيرة أدت إلى امتلاء الشوارع بالمياه.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بالمنطقة الشرقية، تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، بقيق، حرض، خريص.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية اليوم على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات أبها ،أحد رفيدة ،الحرجة، الربوعة، خميس مشيط.