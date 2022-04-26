واتساب تطلق ميزة جديدة بشأن المكالمة الجماعية 

وكالات(صدى):

أطلقت شركة “واتساب”، ميزة جديدة تتيح لـ32 مستخدما الاشتراك في مكالمة جماعية واحدة.

وأشارت “واتساب” إلى أن التحديث الجديد يمثل زيادة كبيرة لعدد الأشخاص الذين بإمكانهم المشاركة في مكالمة واحدة من مستوى 8 أشخاص فقط.

وأوضحت:” حينما يتلقى الشخص مكالمة صوتية جماعية، ستعرض شاشة المكالمات الصوتية الجماعية الواردة في “واتساب” الأعضاء الموجودين حاليًا في المكالمة مع ذكر المشارك الذي أضافك أولاً”.

وأبانت أن صفحة المكالمات ستعرض سجل المكالمات الصوتية الجماعية، ومن الممكن عرض المشاركين الفرديين في المكالمة عن طريق النقر فوق سجل المكالمات.