مبتعث يوضح كيف حصل على جائزة أفضل محاضر بجامعة فلوريدا

واشنطن(صدى):

تحدث المبتعث أسامة البشري، عن حصوله على جائزة”جولي دود” الممنوحة لأفضل محاضر في كلية الصحافة والاتصال بجامعة فلوريدا، أثناء دراسته برنامج الدكتوراه في الاتصال الدولي.

وقال أسامة البشري، إن البرنامج يسند إلى الطالب تدريس مقررات لمرحلة البكالوريوس، ويحصل بموجبه على منحة دراسية، لتتكفل الجامعة بالرسوم الدراسية وتكاليف التأمين الطبي ومرتب شهري، وفق ” العربية”.

وأشار:”بعد السنتين الأوليين، عزمت أن أصبح مدرسا مساعدا، ومطلع السنة الثالثة عملت محاضراً، ودرست مقرر “أبحاث العلاقات العامة”، الذي يعنى بمهارات البحث النوعي والكمي، وطرق جمع البيانات، وكتابة التقرير الختامي وعرضه باستخدام أسلوب المحاكاة”.