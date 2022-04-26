طبيب: نتف شعر الأنف قد يصيبك بأمراض خطيرة

واشنطن(صدى):

قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة من جامعة نيويورك الأمريكية، إيريش فويغت، إن نتف شعيرات الأنف قد تجعل الفرد يصاب بأمراض خطيرة.

وأوضح أن الشعيرات الموجودة في الأنف تنقي الهواء الذي يتنفسه الفرد، كما أنها تحمى من الميكروبات والأتربة، مما يساعد في الحفاظ على صحة الرئة.

وأضاف أن الأنف بها أوردة تكون على اتصال مباشر بالدماغ، وعندما يبالغ الفرد بنتف شعيرات الأنف أو المبالغة في قصها، فقد تنشأ أماكن مفتوحة صغيرة، ما يُمكّن الطفيليات والبكتريا من الدخول، وقد يترتب على إثر ذلك إصابة الفرد بخراج الدماغ والتهاب السحايا.