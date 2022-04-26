كيليني يعلن اعتزاله دوليا بعد مواجهة الأرجنتين

وكالات(صدى):

قرر المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني، أن يعتزل دوليا عقب المواجهة الودية لبطل أوروبا مع الأرجنتين في استاد ويمبلي في يونيو المقبل.

وقال جيورجيو كيليني: “سأودع المنتخب الوطني في ويمبلي، المكان الذي عشت فيه ذروة مسيرتي بالفوز ببطولة أوروبا”.

وأشار: “أود أن أودع المنتخب الوطني بذكرى جميلة. ستكون هذه بالتأكيد اخر مباراة لي مع إيطاليا”.

وكان كيليني خاض 116 مباراة مع المنتخب الإيطالي، ويتقاسم المركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع إيطاليا متساويا مع أندريا بيرلو ويتفوق عليه فقط دانييلي دي روسي وباولو مالديني وفابيو كانافارو وجيانلويجي بوفون.