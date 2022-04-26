شاهد.. هنادي الكندري تصدم الجمهور بملامحها الغريبة في آخر ظهور لها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة هنادي الكندري حالة واسعة من الجدل بعد آخر ظهور لها، حيث بدت بملامح متغيرة ورسمة وجه وصفها متابعون بالغريبة، وفقاً لفيديو متداول.

وأظهر الفيديو هنادي الكندري وهي تخضع لجلسة لتصفيف شعرها، وتتحدث مع مسئولة مركز التجميل عن روتين العناية بالشعر والماسكات التي تستخدمها.

وظهرت هنادي الكندري بملامح مختلفة تماماً عن ملامحها الطبيعية حيث اعتاد الجمهور على رؤيتها بالوجه المستدير ، إلا أنها في أحدث ظهور لها ظهرت بوجه يأخذ شكل المثلث، وشفتين أكثر امتلاءً فضلاً عن تغيير الفيلر لشكل الخدود.