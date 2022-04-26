شاهد.. هنادي الكندري تصدم الجمهور بملامحها الغريبة في آخر ظهور لها
أثارت الفنانة هنادي الكندري حالة واسعة من الجدل بعد آخر ظهور لها، حيث بدت بملامح متغيرة ورسمة وجه وصفها متابعون بالغريبة، وفقاً لفيديو متداول.
وأظهر الفيديو هنادي الكندري وهي تخضع لجلسة لتصفيف شعرها، وتتحدث مع مسئولة مركز التجميل عن روتين العناية بالشعر والماسكات التي تستخدمها.
وظهرت هنادي الكندري بملامح مختلفة تماماً عن ملامحها الطبيعية حيث اعتاد الجمهور على رؤيتها بالوجه المستدير ، إلا أنها في أحدث ظهور لها ظهرت بوجه يأخذ شكل المثلث، وشفتين أكثر امتلاءً فضلاً عن تغيير الفيلر لشكل الخدود.
لا تخليني أضحك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
هنادي الكندره هي فعلاً كندرة وياليت تفتحون الملاهي الليلية في السعودية وتجيبون بنات من برى يرقصون وتسمحون بالكحول وتفتحون الشواطئ الكويت ترى مافيها ملاهي ليلية ولا تسمح بالكحول وتراها تطبق الشريعة ولا عندها إلا هالبنات اللي في التواصل علشان تجمل بهم وجهها القبيح
سردار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 21 دقيقة
انت مريض الله يشفيك