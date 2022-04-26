إدراج الإخوان بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية، بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وذلك لمدة 5 سنوات.

وشمل الحكم، إدراج أسماء 20 شخصًا من قيادات وعناصر الإخوان على قائمة الإرهابيين، وكذلك أسماء شركتي “أسباير برودكشن هاوس” و”دلتا التعمير للاستثمار العقاري” على قائمة الكيانات الإرهابية على أن قرار الإدراج لمدة خمس سنوات.

يذكر أن محكمة مصرية، قررت إدراج 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات المصرية إدراج عدد أخر من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.