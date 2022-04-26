الغذاء والدواء تقرر رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدنمارك

الرياض(صدى):

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة central Denmark الدنماركية.

وأوضحت أن القرار جاء بعد متابعتها للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة من تلك المنطقة.

يذكر أن “الغذاء والدواء” تقوم برفع الحظر المؤقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها.